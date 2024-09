Els històrics Brighton 64, el 5 d'octubre a La Boîte

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La històrica banda barcelonina Brighton 64, creada pels germans Ricky i Albert Gil el 1981, influïts per l’estètica musical de l’escena mod britànica, segueix en plena forma i donant guerra a tots els escenaris en els quals actuen. Un serà el proper 5 d’octubre la sala La Boîte de Lleida (22.30 h, 15 €, 12 € anticipada), en una vetllada en la qual prometen una descàrrega contundent de cançons que continuen sent rellevants i que formen part del subconscient musical de diverses generacions.

Aquest any acaben de publicar el directe Madrid-Barcelona, gravat en aquestes dos ciutats en la gira que van protagonitzar per celebrar el seu quarantè aniversari.D’altra banda, La Boîte arranca la nova temporada de concerts aquest cap de setmana amb dos propostes de punk i de rock. Demà divendres (22.00 h, 12 €), els lleidatans Putiferi i Neösebö obriran i tancaran respectivament una vetllada amb l’actuació de Brigada Moreneta, punk-rock des de Vilanova i la Geltrú. I dissabte (22.00 h, 15 €/12 €), torn per al rock contundent dels nord-americans Tuck Smith & The Restless Hearts, a punt de llançar el seu segon àlbum.