El lleidatà Daniel Llussà estrena el curt 'L'ombra de la badia'

Ja fa uns anys que el lleidatà Daniel Llussà, especialista en efectes visuals, treballa des de casa seua, a Puigverd de Lleida, per a grans produccions internacionals, sobretot vinculades a plataformes audiovisuals. De fet, en el seu espectacular currículum figuren títols tan populars com Joc de trons, Transformers o Star Wars. Però la seua il·lusió des de petit és dirigir pel·lícules. Demà estrenarà el seu segon curtmetratge, L’ombra de la badia –acabat de rodar fa tot just un mes al delta de l’Ebre– a l’Auditori de la Ràpita. “És una història de 16 minuts de por i misteri, amb un toc de comèdia fantàstica”, va explicar a SEGRE aquest cineasta que, alhora, estarà pendent, també dissabte (però matinada ja de diumenge a Espanya), dels Independent Short Awards de Los Angeles, un festival de cine online en el qual està nominat com a finalista en la categoria de curtmetratges de terror pel seu primer film, Bildur Aize. “El vam acabar de rodar l’any passat, amb un guió amb dos companys amb qui treballo des de fa un parell d’anys, David G. Caballero i Àngel Reverté, ambdós de la Ràpita”, va comentar Llussà. El títol significa vent tenebrós en eusquera, i el van rodar entre Puigverd de Lleida i Vitòria. “Una de les actrius que hi van participar també és de Puigverd, Rosa Marin Bosch, coneguda com a Rosa Monrous”, va destacar el director lleidatà, que va recordar que en aquesta primera producció va haver d’encarregar-se de gairebé tot: direcció, fotografia, càmera, efectes visuals, edició.. Bildur Aize va guanyar el premi al millor curt de terror en català la passada Marató de Cinema Fantàstic i de Terror de Sants, a Barcelona, iniciant un recorregut per festivals internacionals, que ara l’ha portat fins a la meca del cine, a Hollywood.

A L’ombra de la badia la producció ja li ha permès dedicar-se en exclusiva a la direcció i edició del film. “Per a pròxims projectes –algun curt i potser una sèrie– ja buscarem més finançament”, va comentar Llussà, l’ambició de futur del qual evidentment passa per poder dirigir un llargmetratge. De moment, és un divertimento al marge de la seua activitat professional en el camp dels efectes visuals. Entre els seus últims treballs, es troben algunes escenes de la quarta temporada de la sèrie True Detective, d’HBO, protagonitzada per Jodie Foster i estrenada a començaments d’any.