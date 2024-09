L'Encontats de Balaguer deixa volar la imaginació

Més de mig miler de persones van deixar volar la seua imaginació ahir en el certamen Encontats de Balaguer, la gran festa del conte i el llibre il·lustrat. L’esdeveniment va celebrar la jornada central de la seua novena edició a la plaça Mercadal, on es van concentrar una trentena de parades de llibreries, editorials, il·lustradors i artesans de tot Catalunya. Núria Arbós, directora de la biblioteca de Balaguer i organitzadora de l’Encontats, va expressar el seu entusiasme per la “gran afluència de públic, especialment en l’espectacle inaugural –Hansel i Gretel. El musical, de La Roda Produccions–, que ha tingut ple d’assistència”. Arbós també va destacar “la transmissió d’històries en format oral amb les sessions de contacontes”, distribuïdes simultàniament en quatre escenaris diferents, un més que en la passada edició. “Creiem que activitats així són necessàries per atansar la lectura als més petits.”

Els contacontes van convidar el públic a participar en l’escenari. - AMADO FORROLLA

Entre les parades distribuïdes al voltant de la plaça, es trobava la de l’editorial lleidatana 4 Contes. Roser Guasch, la seua responsable, va apuntar que “l’ús de les pantalles ha dificultat la capacitat dels llibres de captar l’atenció dels nens”, tanmateix, va afegir, “encara hi ha esperança, perquè per sort són molts els petits que actualment llegeixen”.

Els porxos de l’espai van acollir jocs de fusta i tallers orientats a nens de totes les edats. La bona meteorologia va acompanyar durant tota jornada, que havia de concloure amb el concert El planeta violeta, de la banda Atrapasomnis, a l’escenari central. De fet, l’essència de l’Encontats, segons assenyala Arbós, és que “té lloc al carrer. No tindria sentit fer-la a cobert”. El certamen compleix deu edicions l’any vinent i Arbós va assegurar que “farem una gran festa, ja estem treballant-hi”.