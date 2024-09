Els Premis Culturàlia de Tàrrega distingeixen l'activisme social

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Cultural de Tàrrega i l’ajuntament de la capital de l’Urgell atorgaran els Premis Culturàlia 2024 a la llibretera local Núria Sauret, de la llibreria Sauret (guardó a la persona); el col·leccionista i cinèfil Josep Maria Queraltó, per l’Espai Museístic del Cinema de Vallbona de les Monges (guardó comarcal); l’associació de dones Arrel (guardó a l’entitat); el museòleg i antropòleg Carles García Hermosilla, que al desembre assumirà la direcció del Museu d’Història de Barcelona (guardó al targarí fora vila), i l’activista cultural lleidatà Antoni Gelonch, president de la Fundació Privada Horitzons 2050 (guardó intercomarcal).

Així, en la presentació d’ahir de la 26 edició, el director dels Premis Culturàlia, Antoni Palou, va afirmar que “tots els premiats són operadors culturals, perquè l’objectiu d’aquest 2024 és guardonar el manteniment cultural”. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que “tots els guardonats posen en relleu diferents àmbits de la cultura com la literatura i la lectura amb Núria Sauret; la conservació del patrimoni i dels museus amb Carlos García Hermosilla; el cine amb Josep Maria Queraltó, impulsor d’un espai museístic amb més de 20.000 objectes; i l’activisme cultural amb Antoni Gelonch i també entre les dones amb l’associació Arrel, amb una trajectòria ja de 30 anys fomentant la socialització i l’empoderament de les dones com a entitat pionera en la perspectiva de gènere a la nostra ciutat”. El president del consell comarcal de l’Urgell, José Luis Marín, va posar en relleu la tasca de Josep Maria Queraltó i va destacar que la seua col·lecció de peces de cine “s’ha convertit en patrimoni comarcal”.La gala d’entrega tindrà lloc el 30 de novembre (20.15 h, gratuït), al Teatre Ateneu. Serà presentada per segon any consecutiu per Robert Gobern, actor de Comediants, i inclourà una actuació musical de Tamagotxi. L’escenografia serà obra de Llorenç Corbella i els audiovisuals sobre els homenatjats, de Marc Andreu.