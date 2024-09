Rodrigo Cortés porta al Festival de Sant Sebastià 'Escape', el drama presidiari d'un home trencat

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Apuntalat per l'aval de Martin Scorsese, el director Rodrigo Cortés ha presentat aquest divendres al Festival de Sant Sebastià la seva nova pel·lícula, 'Escape', un drama presidiari protagonitzat per Mario Casas i Anna Castillo. El director de l'exitosa 'Buried' -cinta que el va catapultar internacionalment- torna a rodar en castellà quinze anys després de la seva òpera prima, 'Concursante'. Aquesta història d'un home trencat que vol que li prenguin la seva llibertat per fugir del món real és, segons ha explicat Cortés a l'ACN, el "revers" de 'Buried', en què el protagonista volia sortir d'una caixa. "A 'Escape' el personatge hi vol entrar. Crec que sortir d'una capsa et porta, inevitablement, a entrar en una altra", reflexiona.

"La fuga d'Alcatraz, però al revés". Així defineix Cortés l'argument d''Escape', un film que narra la història d'N., un home empresonat en un món que s'obsessiona per deixar-lo en llibertat. Viu amb l'objectiu d'acabar entre reixes i comet tot tipus de delictes cada vegada més greus per aconseguir-ho.

Produïda per la catalana Nostromo Pictures, juntament amb Rodrigo Cortés, és una adaptació de la novel·la homònima de l'escriptor Enrique Rubio. A més de Castillo i Casas com a protagonistes, el repartiment el completen Josep María Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé i José Sacristán, que encarna a un jutge obsessionat en aconseguir que N. no entri a la presó.

"En aquest punt es genera una paradoxa per a l'espectador. La justicia intenta que algú es comporti malament mitjançant l'amenaça i el càstig. Si per algun ciutadà l'objectiu és entrar, com el castigues? Doncs intentant evitar-ho", bromeja el cineasta.

Mario Casas interpreta el protagonista, un home al qual li és "difícil de descriure" perquè no se sap com reaccionarà. "Vol baixar de la vida i que la societat el controli per no prendre decisions. Aquest és el viatge d'N fins al final", precisa en declaracions a l'Agència.

L'actriu Anna Castillo interpreta la seva germana, que estima N. incondicionalment i que el vol ajudar. "Vol que torni a la vida, però no té les eines per aconseguir-ho, ho fa sense paternalismes i amb ironia, però no funciona i es frustra", lamenta.

Scorsese i la pel·lícula improbable

Segons Rodrigo Cortés, 'Escape' és una pel·lícula "enormement improbable" i així mateix li va dir Martin Scorsese quan en va llegir el guió. La relació entre ells neix en l'acte de lliurament del Premi Princesa d'Astúries l'any 2018 i es va anar eixamplant amb els anys. El veterà director nord-americà li va demanar que li enviés alguna de les propostes en les quals treballava i Cortés s'ho va prendre com un comentari sense importància.

"Mesos després, em van escriure de la seva oficina reclamant-me algun guió. Em vaig quedar molt sorprès i els hi vaig enviar la història d''Escape", rememora. Poc després, rebia la llum verda per tirar endavant el projecte.