Estrenen a les sales 'La virgen roja', amb la lleidatana Ainet Jounou

La virgen roja, la nova pel·lícula de la cineasta saragossana Paula Ortiz, es va estrenar ahir a les sales comercials de tot Espanya (Screenbox a Lleida) després de la seua exitosa presentació a l’actual Festival de Sant Sebastià. El film representa també el tercer llargmetratge en què participa l’actriu de Bellpuig Ainet Jounou, amb tot just 11 anys. Després de formar part de l’elenc amateur d’Alcarràs, a les ordres de Carla Simón, que va rodar l’estiu del 2021 quan tenia 8 anys, Ainet Jounou no ha parat amb el curt de Carla Simón Carta a mi madre para mi hijo, el llargmetratge Teresa, biopic sobre santa Teresa de Jesús obra de Paula Ortiz, la sèrie Selftape per a Filmin o fins i tot curts d’estudiants de cine. El seu pare, Marc Jounou, va explicar ahir a SEGRE que, tanmateix, “ara mateix no té l’objectiu de convertir-se de gran en actriu professional, tot això ho viu com un hobby, de forma molt natural, és com si participés en activitats extraescolars. De fet, sempre diu que de gran vol ser bombera!”. Per al rodatge de La virgen roja, on interpreta el paper de la protagonista de nena durant els primers minuts de la pel·lícula, Ainet i els seus pares es van traslladar uns dies a Madrid l’estiu de l’any passat. La virgen roja narra la història real de la Hildegart, una nena prodigi de la República, i de la seua mare Aurora, interpretades per Alba Planas i Najwa Nimri.