Miravisions, punt de trobada anual a Juneda del fotoperiodisme a Catalunya

El fotoperiodisme català es va citar ahir per cinquè any consecutiu en les jornades Miravisions, al Mas de Miravall de Juneda. Més d’un centenar de persones van assistir als col·loquis i debats amb fotògrafs i professionals del sector. Els responsables del certamen, organitzat pel magazine digital La Mira, van assegurar que aquest esdeveniment es consolida com a “punt de trobada” del gremi a Catalunya. La reconeguda periodista de ràdio i televisió Rosa Maria Calaf va obrir la jornada conversant amb el fotoperiodista Tino Soriano sobre la seua extensa carrera i els reptes de l’ofici. Al llarg del dia es van succeir diverses taules redones sobre els límits entre fotoperiodisme i fotografia documental, sobre com afecta la intel·ligència artificial en l’àmbit dels drets d’autor, o sobre la fotografia aèria amb drons, entre altres qüestions. D’altra banda, Àngel Garcia i Marc Sanyé van guanyar ex aequo el Premi Miravisions per les seues imatges de la sequera a Catalunya, mentre que Miquel Muñoz, alumne de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, va guanyar en la categoria d’estudiant per un treball fotogràfic sobre el tràfic d’éssers humans. El fotògraf Emilio Morenatti, doble guanyador del Pulitzer, tancarà avui (10.30 h) el Miravisions.