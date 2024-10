Concert líric al Teatre de Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre Municipal de Balaguer acollirà el 20 d’octubre vinent (18.00 h) el concert dels guanyadors de l’edició número 11 del Concurs de Cant Líric Germans Pla, celebrat l’octubre de l’any passat. Aquest certamen, de caràcter biennal, està organitzat per l’associació cultural Grup d’Art4 de Balaguer, que des del 1995 impulsa activitats i esdeveniments culturals a la capital de la Noguera. El concert comptarà amb la soprano catalana Violeta Alarcón i la gallega Iria Goti, guanyadores ex aequo del primer premi; a més de la soprano japonesa Mao Miyoshi (2n premi), el tenor valencià Álvaro Diana (3a) i la soprano lírica lleugera madrilenya Laura Molina, que va rebre el premi especial Victòria dels Àngels. La formació lleidatana LleidArt Ensemble posarà la música, en un espectacle dirigit per Josep Miquel Mindán.