Unió teatral a les Garrigues

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Borges Blanques, Juneda i Arbeca consoliden la seua col·laboració en l’àmbit cultural amb l’estrena aquest dissabte vinent de la primera programació conjunta d’arts escèniques dirigida al públic familiar. Amb l’objectiu de dinamitzar l’oferta cultural de les Garrigues, els tres ajuntaments han creat una agenda comuna a l’abast de totes les persones interessades. Per a això, cada municipi acollirà tres espectacles familiars, en un programa que es desenvoluparà fins al desembre començant en les Borges i acabant a Arbeca, amb un total de nou propostes artístiques. Així, el Pavelló de l’Oli de la capital de les Garrigues obrirà dissabte aquesta programació conjunta amb un espectacle de la companyia de circ Animal Religion (vegeu l’agenda).

Val a recordar que personal tècnic de les àrees de Cultura i representants dels tres governs municipals van participar en una reunió el mes de febrer passat per redactar les bases d’aquesta col·laboració com a primer pas per consolidar i dinamitzar les diferents activitats culturals que se celebren en cada municipi, i per crear, més endavant, altres ofertes comunes. En aquest sentit, des de l’any passat, els tres ajuntaments també treballen en la possibilitat d’ampliar l’oferta educativa de l’Escola de Música de les Garrigues –gestionada per la Mancomunitat de Municipis per la música a les Garrigues– perquè també sigui una escola d’arts.