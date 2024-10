El terror de Soderbergh obre el Festival de Sitges

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

El director de cine Steven Soderbergh va subratllar ahir la “connexió” que creen els festivals de cine en l’obertura del 57 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, abans que la seua nova pel·lícula, Presence, inaugurés el certamen. En un breu discurs, el cineasta va donar les gràcies al públic assistent al festival: “En el món en el qual vivim avui, tenir tantes persones juntes, veure això en una sala, és màgic.” Presence suposa el debut en el gènere de terror sobrenatural de Soderbergh –davant la qual cosa el realitzador va fer broma que no sap quin serà la reacció–, en una carrera en què figuren títols com Traffic, amb la qual va guanyar l’Oscar a millor director; Sex, Lies, and Videotape, Ocean’s Eleven i Contagion, entre molts d’altres.

Durant la gala inaugural es va entregar el primer premi d’aquesta edició: el Women in Fan a Mar Targarona (productora d’El orfanato, de J.A. Bayona, i directora d’El fotógrafo de Mauthausen), en reconeixement a la seua trajectòria.