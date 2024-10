Junts diu que el cas Sixena ha de ser "amnistiat" i reclama al govern espanyol que garanteixi el bon estat dels béns

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El senador de Junts Francesc Ten ha criticat que la marxa de les obres de Sixena del Museu de Lleida l'any 2017 va ser el "resultat d'un 'a por ellos' cultural" i diu que el cas s'hauria d'amnistiar". Ho ha expressat a través d'una pregunta al ple de la cambra en què ha afegit que d'ençà del trasllat, el patrimoni ha quedat "invisibilitzat", ja que fa més de dos anys que les obres no es poden veure, i ha reclamat al govern espanyol que en garanteixi el seu bon estat de conservació. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha contestat que la gestió i l'adequació de les obres és competència del govern d'Aragó. També ha dit que el ministeri no pensa fer política amb el patrimoni cultural com va fer el PP i defensa el "diàleg".

Francesc Ten ha criticat que l'aplicació del l'article 155 "facilités l'espoli" dels béns del Museu de Lleida i ha demanat a Urtasun que "repari" la situació de patrimoni invisibilitzat que viuen els béns de Sixena, a més de demanar-li que "ajudi" els museus d'interès nacional com el Museu de Lleida.

Al seu torn, Urtasun ha dit que el ministeri actual "no comparteix la gestió polititzada que va fer el PP d'aquest conflicte" patrimonial. "Per al Ministeri, el patrimoni cultural no serà mai una arma llancívola i sempre trobaran una voluntat de diàleg amb totes les administracions perquè el patrimoni estigui conservat de la millor manera", ha expressat.