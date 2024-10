Portes obertes al patrimoni en 42 municipis de Lleida

Un total de 42 municipis de Lleida ja s’han inscrit aquest any per participar a les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebraran des de divendres i fins diumenge i que estan considerades l’activitat participativa més important del continent en relació amb el patrimoni cultural.

Aquesta autèntica festa major de promoció i difusió dels edificis monumentals i vestigis arqueològics té ja llesta una àmplia programació d’activitats (visites guiades, rutes, portes obertes, tallers...) amb una seixantena de propostes per a tots els públics que, com cada any, tenen com a principal objectiu donar a conèixer la riquesa i l’atractiu del patrimoni cultural de les comarques de Lleida (l’agenda completa pot consultar-se a patrimoni.gencat.cat).A la capital del Segrià no faltarà com sempre el monument més emblemàtic de la ciutat, la Seu Vella, amb visites guiades diumenge (11.00 i 12.30 h); o el Castell de Gardeny, amb visites guiades dissabte (12.00) i diumenge (10.30) i l’activitat teatralitzada Templer per un dia, diumenge (12.00). D’altra banda, també s’han programat visites guiades al Palau de la Diputació (divendres, 18.00) i a l’antic Hospital de Santa Maria, seu de l’IEI (diumenge, 12.00).A Balaguer, una ruta des del Museu de la Noguera permetrà descobrir vestigis dels principals monuments desapareguts de la ciutat (divendres, 19.00). El Museu de Cervera oferirà una visita guiada a aquest equipament divendres (18.30) i una altra a la Casa Museu Duran i Sanpere dissabte (12.00). També hi haurà portes obertes dissabte i diumenge al centre art rupestre del Cogul i, a la Vall de Boí, el protagonista serà el nou espectacle audiovisual Lux Mundi a Sant Climent de Taüll, amb projeccions gratuïtes dissabte (19.00, 19.30 i 20.00 hores). En el conjunt de tot Catalunya s’han previst fins a mig miler d’activitats en més de 200 municipis.