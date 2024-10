El Nobel de Literatura distingeix l'escriptora sud-coreana Han Kang

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nobel de Literatura va distingir ahir l’escriptora sud-coreana Han Kang “per la seua intensa prosa poètica que s’enfronta a traumes històrics i exposa la fragilitat de la vida humana”. L’autora, que no destacava en les quinieles prèvies, va nàixer a Gwangju el 1970 en una família vinculada a la literatura –el seu pare és un prestigiós novel·lista– i, a part de l’escriptura, s’ha interessat molt per l’art i la música, la qual cosa s’ha reflectit en la seua obra. L’Acadèmia Sueca va destacar en la seua motivació del premi la “consciència única” de Han de “les connexions entre cos i ànima, els vius i els morts”, així com que el seu estil poètic i experimental l’han convertit en una “innovadora” de la prosa contemporània.

Després de publicar els seus primers poemes i relats als anys 90, el seu èxit internacional va arribar amb La Vegetariana (2007), un llibre en tres parts que narra les conseqüències “violentes” del rebuig de la protagonista a menjar carn (en castellà a Random House i en català a La Magrana). “Estic sorpresa i honrada”, va dir l’escriptora sud-coreana en declaracions que va reproduir la Fundació Nobel en el seu compte d’X. “M’agradaria prendre un te amb el meu fill. Ho celebraré de manera tranquil·la”, va comentar. “Vaig créixer amb la literatura coreana, que sento molt a prop”, va afegir, reconeixent que “no serà un dia fàcil per a mi”.El premi de Literatura –dotat amb 11 milions de corones sueques (968.000 euros)– s’entregarà com la resta dels guardons Nobel el dia 10 de desembre.