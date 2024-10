Homenatge a un professor i divulgador de la història

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu de Lleida va acollir ahir la segona cita de les jornades organitzades aquesta setmana per la Fundació Privada Horitzons 2050, amb un homenatge pòstum a l’historiador i professor universitari Joan Baptista Culla –que va morir el novembre de l’any passat als 71 anys–, un dels referents més respectats en la docència i divulgació de la història a Catalunya. L’acte va comptar amb la participació de l’historiador lleidatà Josep Maria Solé i Sabaté i la periodista Mònica Terribas, que van destacar la important tasca de Culla en la divulgació històrica a través d’espais radiofònics i de televisió, com el programa Segle XX, en la dècada dels anys 90 al Canal 33 de Televisió de Catalunya, amb el qual va atansar la història al gran públic. Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, Solé i Terribas van remarcar la seua activitat docent entre els anys 1977 i 2023 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les jornades Horitzons Història 2024 culminaran avui a l’auditori de la Universitat de Lleida al campus de Cappont amb quatre debats (10.00, 12.00, 16.00 i 18.00 h) en els quals participaran responsables de revistes d’història i programes de ràdio, així com experts en la divulgació del passat a través de les xarxes socials i la literatura de ficció.