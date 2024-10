Després de 22 anys, Reverté renuncia a la direcció de l'Orquestra Julià Carbonell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alfons Reverté ha deixat de ser el director artístic de l’Orquestea Julià Carbonell després de 22 anys, des de la creació de l’OJC, liderant el projecte. Segons van informar des de la mateixa orquestra, Reverté ja va avançar al patronat de la fundació el març passat la seua voluntat de fer un pas al costat en el moment que resultés oportú per a tothom, adduint motius professionals i personals, i així ho va notificar al màxim responsable de la fundació, el president de la Diputació, Joan Talarn. A més, Reverté va manifestar la seua voluntat de col·laborar en el seu relleu amb la finalitat que tingui una major continuïtat i que “aquest projecte d’èxit continuï avançant amb tota la força que es mereix”.

La Fundació va destacar ahir la tasca que ha desenvolupat Reverté durant les més de dos dècades que ha estat al capdavant de l’OJC, que ha consolidat i que s’ha convertit en un projecte cultural de primer ordre per a les comarques lleidatanes amb més de 1.000 concerts, més de la meitat dels quals simfònics.Es preveu que demà la Fundació Julià Carbonell posi en marxa un procés de selecció obert per a la nova direcció. Les bases d’aquesta convocatòria es publicaran el mateix dia a la seua pàgina web: www.ojc.cat. La fundació ha creat una comissió que s’encarregarà d’analitzar i avaluar les candidatures. Una vegada acabi, la persona proposada haurà de ser aprovada pel patronat, que designarà el nou director al gener.L’OJC va ser creada el 2022 per la Diputació, i la Paeria de Lleida s’hi va sumar com a entitat participant anys després.