Celebren els 50 anys de 'Mecanoscrit del segon origen', de Pedrolo

Fa cinquanta anys, el 1974, Edicions 62 va publicar Mecanoscrit del segon origen, una novel·la distòpica de ciència-ficció escrita pel lleidatà Manuel de Pedrolo (1918-1990), que s’ha convertit en un dels llibres més venuts de la literatura catalana contemporània. La Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida (UdL), en col·laboració amb la Facultat de Lletres, l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i l’Ateneu Popular de Ponent, va dedicar ahir una jornada –que seguirà avui– per celebrar aquest cinquantenari, divulgar l’obra i el seu autor, i analitzar la influència de la novel·la en la narrativa posterior i també en el món de l’audiovisual. Val a recordar que l’obra s’ha traduït a una desena de llengües, va ser adaptada el 1985 per a la televisió i el 2015 va saltar a la gran pantalla de la mà de Carles Porta amb la pel·lícula Segon origen. La jornada va arrancar al matí a la UdL, precisament amb una anàlisi de les adaptacions audiovisuals, a càrrec de l’escriptor i expert en literatura de ciència-ficció Antoni Munné-Jordà. També es van abordar aspectes clau de l’obra com l’erotisme o la utopia versus la distopia. A la tarda, la jornada es va traslladar a l’IEI amb una taula redona literària, en un acte que va comptar amb l’assistència de la filla de l’escriptor, Adelais de Pedrolo. La commemoració del 50 aniversari viatjarà avui a Tàrrega, el castell de l’Aranyó i Concabella.