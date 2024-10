El piano obre el JazzTardor amb Bruce Barth i Eri Yamamoto

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El piano serà protagonista demà al Castell del Remei al concert inaugural del XXXI JazzTardor de Lleida. De fet, dos pianos, en una cita excepcional que reunirà dos grans estrelles del jazz internacional d’aquest instrument: el californià Bruce Barth i la japonesa establerta a Nova York Eri Yamamoto. El Castell del Remei, com ja és habitual en anteriors edicions, serà el marc del concert d’aperitiu d’un JazzTardor que programarà aquest any un total de 15 concerts fins al 29 de novembre.

Com va avançar l’organització el mes de juny passat, aquesta última data comptarà amb l’actuació d’una altra gran estrella internacional, el saxofonista i clarinetista cubà Paquito D’Rivera, guanyador de 14 premis Grammy.La doble actuació pianística demà al complex del celler de Penelles començarà a les 19.00 h, però una hora abans tindrà lloc la inauguració de l’exposició fotogràfica Nits de jazz a la Sala Europa, amb imatges retrospectives d’artistes del gènere que van desfilar fa anys per aquest mític i desaparegut local lleidatà, captats per la càmera de la lleidatana Hermínia Sirvent. A més, de la mà de Tomàs Cusiné, el públic podrà degustar diversos vins del Castell del Remei (entrada: 18 euros, només anticipada a través de la plataforma codetickets).El festival internacional de jazz de Lleida arribarà a la capital del Segrià el 7 de novembre amb una jam session amb Alfons Enjuanes al pub Antares. Val a destacar que el 9 de novembre està previst un concert de Soul Chemistry i Erena Terakubo al Cafè del Teatre, que reobrirà després del tancament al juny amb nous responsables al capdavant. Ivan Melon Lewis Trio, Jeremy Pelt Quintet, Blanquers Jazz, Jessica Abu, Camarada Ventura o la Barcelona Big Blues Band amb Ray Gelato seran altres noms del cartell, amb dos concerts també a Cervera i la Pobla de Cérvoles.