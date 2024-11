Llorenç Melgosa exhibeix a Lleida la seua mirada a la terra

El fotògraf lleidatà Llorenç Melgosa inaugurarà avui (19.30 h) a la seu de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya l’exposició Terra no és un tot, amb 30 imatges inspirades en la paraula i els significats de la paraula terra. Es tracta de la segona mostra del cicle anual Mirades, que l’any passat va girar entorn del concepte d’aigua i que en les dos pròximes temporades tractarà uns altres dos elements: el foc i el vent. Melgosa va comentar ahir que es va mostrar encantat amb aquest encàrrec, que “m’ha donat la possibilitat d’explorar el concepte de terra des de diferents mirades: com a possessió del terreny; com a objectes quotidians o elements constructius; com destapar alguna cosa, desenterrar, o fins i tot al contrari, enterrar, cosa que habitualment ens entristeix quan es fa efectiu”.

Sis anys després de l’exposició que va protagonitzar a la Biblioteca Pública de Lleida amb imatges de viatges per l’Àfrica, Melgosa presenta ara una selecció de fotos agrupades per àmbits, des del de la construcció (amb imatges per exemple de parets a Bellvís) fins al del descans etern (cementiris de Lleida i d’Erill la Vall), passant per la terra erosionada (Aramunt Vell, al Pallars Jussà), la defensada (El Merengue a Camarasa) o la submergida (restes de les mines de Corçà, a la Noguera).