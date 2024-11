Rosalía, premiada amb un EMA per 'New Woman', una col·laboració amb Lisa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cantant catalana Rosalía va ser distingida diumenge a la nit als Europe Music Awards (EMA), els premis europeus de la cadena MTV, amb el guardó a la millor col·laboració per New Woman, tema que va treure a l’agost amb l’artista tailandesa Llisa. La cerimònia d’aquesta edició va tenir lloc a l’estadi Co-Op Live de Manchester, però Rosalía no hi va acudir. D’altra banda, l’artista Lola Índigo es va emportar el premi a Millor Artista Espanyol, categoria en què també estaven nominats Mikel Izal, Ana Mena i Belén Aguilera. L’artista de Sant Esteve Sesrovires suma així un segon EMA, després del que va aconseguir el 2019 –precisament en la mateixa categoria– gràcies a Con altura, el seu treball amb el colombià J Balvin.