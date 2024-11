Artistes de Tàrrega cantaran per València el 22 de novembre

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Músics de Tàrrega s’han unit per oferir un concert solidari d’ajuda als afectats per la dana a València, que organitza La Soll i la regidoria de Cultura. Se celebrarà el 22 de novembre (20.00 h) a l’Espai MerCAT i comptarà amb Xavier Mayora, Marcel Fabregat, Cor Galindaina, Xavier Ribalta –acompanyat per Ramon Andreu, Eduard Boleda, Xesco Grau, Xavier Roig i Vassil Lambrinov–, Glacé, PD Sunday, Neon Dreams, Mediterrània, Escorça, Tal kual, Perifèrics, Edu Escaño i Els Homínids Dispersos, Banda Sonora, Good Rocking Tonight, La Terrasseta de Preixens, Carlitos Miñarro, Sega, Freak & Do i UK Ventura. Entrada: 5 euros (venda anticipada al Museu i el bar Kirikú).