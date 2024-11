Una taula gòtica d'Escalarre torna a Àneu un segle després

Després de més de cent anys rodant pel mercat de les antiguitats i el col·leccionisme d’art, demà dimecres tornarà a les Valls d’Àneu una pintura sobre taula del segle XV originària del retaule d’Escalarre. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, presentarà aquest feliç retorn patrimonial en un acte a mitja tarda a l’església de Sant Martí d’Escalarre, al municipi de la Guingueta d’Àneu.

Com ja va informar SEGRE el mes de juliol, la Generalitat va adquirir per 25.000 euros aquesta taula del desaparegut retaule d’aquest temple, després que la firma de Barcelona Palau Antiguitats l’oferís al Govern català. Ja llavors, des de la direcció general del Patrimoni Cultural es va aconsellar el retorn d’aquesta obra d’art a Àneu i el seu dipòsit a l’únic equipament de la zona amb les mesures adequades de seguretat, l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu.

De fet, com va explicar ahir a SEGRE la regidora de Cultura de la Guingueta, Ruth Cujo, “l’església de Sant Martí d’Escalarre acollirà l’acte simbòlic de presentació d’aquesta taula gòtica, que després es dipositarà a l’Ecomuseu”. Cujo es va mostrar “summament satisfeta” per aquest inusual retorn al territori d’una peça originària del patrimoni artístic aneuenc: “És una molt bona notícia per a Àneu, per al seu patrimoni cultural i també per al turisme cultural, ja que els visitants podran admirar-la a partir d’ara a l’Ecomuseu.”

També feliç per aquest retorn, l’historiador lleidatà de l’art i articulista de SEGRE Albert Velasco no es perdrà demà la benvinguda a aquesta taula del Miracle de Sant Martí. Fa una mica més de vint anys, el mateix Ecomuseu d’Àneu el va posar sobre la pista del retaule perdut d’Escalarre. A partir d’una fotografia antiga del llegat de Joaquim Morelló a l’Ecomuseu, Velasco va posar fil a l’agulla per intentar descobrir què va passar amb aquesta obra d’art de finals del segle XV.

En aquell moment, Velasco estava ultimant la seua tesi doctoral sobre pintura gòtica al Pirineu. En la seua investigació, va ser el primer a localitzar dos de les taules d’aquest retaule lleidatà ni més ni menys que al Fogg Art Museum de Harvard, als Estats Units: una representava les imatges de sant Nicolau de Bari i sant Marçal de Llemotges i l’altra estava dedicada al bateig de sant Martí i la seua consagració com a bisbe.

“Una desena de compartiments d’aquest retaule estan repartits entre col·leccionistes i museus de Suïssa i els Estats Units, entre altres països”, assegura aquest historiador. “En algun moment entre el 1903 –quan es va fotografiar l’obra presidint l’altar de l’església d’Escalarre– i el 1913 el retaule es va desmuntar i es va vendre per peces”, va afirmar Velasco, “encantat” amb l’aparició al mercat d’antiguitats d’aquesta nova taula, “que possiblement la firma d’antiguitats va comprar a l’estranger i que, segurament, serà la primera que pugui tornar a Àneu, el seu lloc d’origen”.