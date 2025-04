L'escola de Lleida on el policia infiltrat va estudiar: “és increïble haver-lo tingut d’alumne durant dos cursos”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

“És increïble que hàgim tingut durant dos cursos un alumne que en realitat és un fake. Estem molt sorpresos.” Així es van mostrar ahir l’equip directiu i els professors de l’Escola del Treball de Lleida, en el qual el policia infiltrat en organitzacions independentistes de Lleida va cursar un cicle superior d’educació i control ambiental, que va acabar i va aprovar.

“Era més gran que els seus companys, però això no és gens estrany”, recorden els docents, i asseguren que era discret i passava desapercebut. “No destacava, ni per notes ni per res. I mai no s’apuntava a cap de les activitats extra que oferim”, indiquen.

Ara, se l’imaginen combinant els treballs de classe amb els informes de la seua infiltració.