Amics del policia infiltrat: “El Juanito ens va enganyar, era el nostre amic i ens sentim traïts”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El Policia A.G.A no només es va infiltrar durant més de dos anys en entitats independentistes de Lleida sinó que també va enganyar el cercle d’amics que va fer a la capital del Segrià. Un d’ells va explicar ahir a SEGRE la sorpresa que es van emportar ahir al conèixer la seua veritable identitat. “Estem encara en estat de xoc.

El Juanito, com l’anomenàvem, era el nostre amic. Ens va enganyar i ens sentim traïts.” Ell el va conèixer a través d’un altre company. “Va venir al nostre pis. Som un grup d’amics que treballem i vivim en diversos pisos –com si fos d’estudiants–. Solia venir el cap de setmana. Portava cerveses i miràvem el futbol, principalment el Barça, del qual ell també era, o deia, que era seguidor.”

També els va dir que havia nascut a Calatayud i amb prou feines no els va explicar res del seu passat. “cal tenir en compte que estàvem a l’època de la covid, per la qual cosa les activitats eren molt limitades, així que era habitual que vingués al nostre pis, parlàvem de coses banals, tot i que sí que es va mostrar com a antiespanyol. Era discret però teníem molt bona vibra i fins i tot va tenir una relació amb una noia”.

Aquest lleidatà, juntament amb els seus altres companys, repassaven ahir les converses que havien mantingut per WhatsApp i les fotos que es van fer junt durant les trobades. “Encara estem flipant”, remarca. Pel que fa a la seua marxa, assegura que “va fer una primera temptativa i va estar vora un mes sense venir per Lleida. Ens va dir que era perquè la seua àvia s’havia posat malalta. Va venir però va tornar a marxar. Ens va dir que la seua àvia havia mort”.

Posteriorment van intentar contactar sense èxit amb ell. “Ens va bloquejar.” Aquest lleidatà d’uns 30 anys comenta que “durant aquest temps mig de broma dèiem que a veure si l’havien detingut i estava a la presó. Però amb la notícia que ha sortit avui ens quadra tot”.

La infiltració policial pot ser delictiva si no hi ha indicis de delicte i autorització judicial. Sense aquests requisits es tracta d’una activitat il·legal finançada amb diners públics.