Un policia nacional es va infiltrar 2 anys en l’activisme independentista de Lleida

Sisè cas d’un agent de la Policia Nacional infiltrat en moviments socials i l’esquerra independentista, aquesta vegada a Lleida. L’agent, sota la falsa identitat de Joan Llobet Garcia, va estar dos anys i dos mesos infiltrat en entitats com La Baula, el SEPC i Endavant, va destapar ahir ‘La Directa’. El cas ha indignat els afectats.

Joan Llobet Garcia. Aquesta és la identitat falsa que va utilitzar un agent de la Policia Nacional que durant dos anys –entre el setembre del 2019 i el novembre del 2021– es va infiltrar en l’activisme d’esquerres de Lleida, segons va destapar ahir La Directa. Es va introduir a través de l’Ateneu Cooperatiu La Baula, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Endavant. Així mateix, va participar en les protestes de suport a Pablo Hasél, incloent la tancada al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), i va assistir a algunes assemblees de la PAH. Es tracta de la sisena infiltració d’aquest tipus que transcendeix a Catalunya i el País Valencià.

Després de fer-se públic el cas, entitats afectades com Endavant, l’Ateneu Cooperatiu La Baula i Alerta Solidària van fer ahir al matí una concentració davant la subdelegació del Govern a Lleida per denunciar el cas. Van anunciar que presentaran una querella contra el policia, els seus superiors jeràrquics i el ministeri de l’Interior com a responsable civil subsidiari. Gerard Sala, d’Alerta Solidària, va assegurar que és “una estratègia de repressió de l’Estat, una pràctica sistemàtica, planificada i continuada de l’Estat”. Borja Garcia, d’Endavant, va afirmar que “aquest nou cas de tortura que destapem inclou infiltracions en tots els àmbits”. Per la seua part, La Baula va anunciar que demà obrirà la seu com a “espai de cures i acompanyament” i que celebrarà una assemblea per acordar una resposta política, que podria traduir-se en protestes. La portaveu d’aquesta entitat, Maria Taribó, va censurar el que veuen com “una agressió col·lectiva que vulnera drets fonamentals, polítics i d’associació” amb l’objectiu de “recollir informació”.

Segons La Directa, l’agent es va presentar com un jove de 27 anys nascut a Esparreguera, que s’havia traslladat a Lleida per estudiar però, en realitat, A.G.A. havia nascut a Terol, on va passar la infància i adolescència, abans de graduar-se a l’Escola de Policia d’Àvila el 2018. Per mitjà de la seua família hauria tingut contacte amb un municipi de la Franja, la qual cosa explicaria que parlés català de forma fluida. Vivia en un pis de lloguer i, per dotar de veracitat el seu personatge fictici, amb el seu fals DNI es va matricular a l’Escola del Treball (vegeu el desglossament). L’octubre del 2019 va participar activament en les mobilitzacions de resposta a la sentència del procés i es va anar integrant a les entitats.

El novembre del 2021 l’agent va marxar adduint que havia trobat feina a Barcelona i que la seua àvia s’havia posat malalta.

“És increïble haver-lo tingut d’alumne durant dos cursos”

“És increïble que hàgim tingut durant dos cursos un alumne que en realitat és un fake. Estem molt sorpresos.” Així es van mostrar ahir l’equip directiu i els professors de l’Escola del Treball de Lleida, en el qual el policia va cursar un cicle superior d’educació i control ambiental, que va acabar i va aprovar. “Era més gran que els seus companys, però això no és gens estrany”, recorden els docents, i asseguren que era discret i passava desapercebut. “No destacava, ni per notes ni per res. I mai no s’apuntava a cap de les activitats extra que oferim”, indiquen. Ara, se l’imaginen combinant els treballs de classe amb els informes de la seua infiltració.