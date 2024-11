Espai Cavallers compleix 20 anys i mira al mercat internacional

El 23 de novembre del 2004, Roser Xandri es va llançar a una aventura que, vint anys després, s’ha convertit en un autèntic projecte personal, la galeria d’art Espai Cavallers de Lleida. Dissabte vinent, també 23 de novembre, celebrarà les dos dècades de vida d’aquest espai d’art al centre històric de la ciutat amb una festa d’aniversari en la qual no faltarà ni la música ni el pastís. Serà a partir de les 19.30 hores i el públic tindrà fins i tot l’oportunitat de decorar artísticament el pastís d’aniversari amb l’ajuda d’unes mànegues de pastisseria carregades de cremes.

El popular cantant lleidatà d’origen nigerià Kelly Isaiah hi posarà la música abans de bufar les vint espelmes. “Aquesta última dècada ha estat complicada per al món de les galeries”, va reconèixer ahir Xandri. Només va faltar el 2020 la pandèmia, que va acabar tancant durant mesos els equipaments culturals. “Però durant el confinament, molta gent es va acostumar a la compra online, també amb l’art”, va afirmar la galerista, conscient que “és molt important apostar per una bona pàgina web i les xarxes socials; de fet, tinc clients que venen a buscar art a través del web, encara que sense oblidar el contacte directe a la galeria del públic amb l’obra d’art”.

Aquest any, a més, ha fet un salt internacional, amb la presència de la galeria en fires de Hong Kong, Estocolm i Amsterdam. “I m’han convidat el proper maig a Corea del Sud”, va revelar Xandri, contenta de “portar artistes lleidatans pel món en un estand que sempre llueix el nom de Lleida”.

El president de l’associació Galeries d’Art de Catalunya (GAC), Benito Padilla, i la comissària de l’esdeveniment, Maribel Navarro, van presentar ahir a la galeria d’art lleidatana la nova edició d’aquesta iniciativa artística. El 30 de novembre s’ha organitzat l’activitat Art on foot, una “ruta” des de l’IEI fins a l’Espai Cavallers, i aquell mateix dia i també l’1 de desembre, visites guiades a la Vinya dels Artistes.

I el Morera serà una de les tres pinacoteques catalanes (juntament amb el Museu de Montserrat i el Museu d’Art de Girona) a acollir l’activitat Visites inesperades. El 3 de desembre inaugurarà una exposició en la qual sis obres d’art de sengles galeries catalanes dialogaran amb peces de la col·lecció del museu, com un dibuix de Xavier Gosé o una obra de Leandre Cristòfol (agenda i horaris a setmanadelart.cat).

La quarta Setmana de l’Art, amb activitats a Lleida

La quarta Setmana de l’Art de Catalunya, amb mig centenar d’activitats per tot el país per atansar l’art al gran públic del 28 de novembre al 5 de desembre, comptarà amb la participació a Lleida de la galeria Espai Cavallers, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Museu Morera i la Vinya dels Artistes, al celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles.