L'IEI aprova un pressupost de 12,7 milions d'euros per al 2025, un 4% més

El consell rector de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la diputació de Lleida va aprovar ahir en una sessió extraordinària el pressupost per a l’exercici del 2025, que ascendeix a 12.746.285,14 euros, una xifra que representa un increment del 4,23% respecte al d’aquest 2024. La reunió va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, acompanyada del director de la institució, Andreu Vàzquez.

La previsió pressupostària per a aquest any que ve està marcada per una línia continuista respecte al pressupost aprovat aquest 2024 pel que fa a la tipologia de la majoria de les partides de despeses.

Malgrat això, l’augment global del pressupost d’un 4,23% s’explica per l’increment de la dotació en algunes partides concretes, com les corresponents al pla econòmic en l’àmbit de la cultura, de les empreses de creació i producció culturals i circuits d’espectacles i festivals. En concret, augmenta en 240.000 euros la inversió en el Pla de Cultura, assolint els 2.550.000 euros per a projectes culturals públics.

D’altra banda, també augmenta en 150.000 euros la partida destinada a projectes de producció i reproducció musical, teatral i audiovisual, passant dels 300.000 euros actuals als 450.000.