Montse Parra i Iolanda Ferran, noves delegades de Cultura

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Albert Turull, que era delegat del departament de Cultura a Lleida des del juliol del 2021, deixarà el càrrec ben aviat i serà substituït per Montse Parra, que va estar setze anys com a regidora de la Paeria, assumint entre altres funcions la tinença d’alcaldia i les carteres de Cultura, Esports i Joventut. Per la seua part, l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, serà nomenada delegada de Cultura dels serveis territorials de Pirineu i Aran, en substitució de Rosa Isabel Noray, també del Pont. La conselleria de Cultura, amb Sònia Hernández al capdavant, farà públics els canvis els propers dies.