Ponts canta al Mil·lenari de Sant Pere

Ponts va estrenar ahir la Suite del Mil·lenari de Sant Pere de Ponts, en una abarrotada Sala 1 d’Octubre amb gairebé 300 persones, coincidint amb la festa de Santa Cecília, el marc perfecte per donar a conèixer una cantata composta per a l’ocasió a partir de quatre poemes d’autors locals. Així, Les notes del temps, de Rosa Arrazola; Un clam d’auxili, de Jaume Invernon; Pedres de foc, de Jordi Roig, i Dones poderoses, de Marta Pérez Sierra, van ser interpretades pels alumnes de l’Escola de Música de Ponts i Oliana acompanyats per una banda encapçalada per la cantant Gemma Humet, amb Luis Peña (violí), Mariona Tuset (violoncel), Maria Cruz (saxo, flauta i veu), Joan Terol (bateria), Joan Motera (contrabaix) i el músic barceloní establert a la Segarra Joan Díaz (piano), autor de la composició i director musical del projecte.

El grup coral també va oferir algunes cançons populars dins del conjunt de la cantata, després de mesos d’assajos sota la direcció dels professors Pol Recasens, Ana Floruc i Anna Gascón. El programa d’activitats amb què s’ha commemorat el mil·lenari tot aquest any culminarà el 22 de desembre (18.00 h) amb la presentació del cinquantenari el 2025 dels Amics de Sant Pere de Ponts i el concert extraordinari de Tarta Relena (entrada: 15 euros, a la venda a entropolis.com).