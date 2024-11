Patrimoni documental de Lleida, en vídeos a la xarxa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Donar a conèixer l’extens patrimoni documental de les comarques de Lleida a través de vídeos curts i d’històries poc conegudes que poden visionar-se de forma gratuïta a la plataforma YouTube amb periodicitat mensual. Aquest és l’objectiu del Mil històries, un projecte audiovisual que va nàixer l’any passat i que ahir va estrenar la segona temporada amb un capítol dedicat a la fotografia durant els segles XIX i XX. La nova temporada inclou un total de sis capítols, en format de documentals breus explicats per historiadors i experts, que tracten qüestions com la bruixeria al Pirineu català, la construcció del canal d’Urgell o la història de la Segarra a través de la mirada del fotògraf de Cervera Claudi Gómez Grau (1907-1989), entre altres. El projecte està liderat pel director i productor Enric Cortés i l’equip de Trèvol TV i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), que ahir va acollir la presentació d’aquesta nova edició del Mil històries.

Cortés va explicar que aquest projecte audiovisual vol donar a conèixer l’extens patrimoni documental, sovint desconegut, que es conserva als arxius públics i privats de tot Lleida. D’aquesta manera, els vídeos tenen com a objectiu “donar vida i sortida” a aquest patrimoni a través d’un format àgil i visualment cuidat i atractiu per al públic general. Les píndoles audiovisuals tenen una durada d’entre 6 i 8 minuts i estan narrades per historiadors, divulgadors i experts en patrimoni. A més del primer vídeo d’aquest nou curs, a YouTube està disponible també tota la primera temporada. La segona entrega del Mil històries es completa amb vídeos sobre una investigació sobre l’autor d’un retrat del segle XVIII i la història de l’edifici que acull l’IEI, l’antic Hospital de Santa Maria.

Sis ‘càpsules’ d’entre 6 i 8 minuts, que es poden visionar gratuïtament cada mes a YouTube

Per la seua banda, la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va destacar que la institució “veu molt oportú” formar part d’aquest projecte per fer arribar a la societat la història i la cultura del territori de Lleida “a través d’una nova mirada”.