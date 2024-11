'Nervis d'una nit de falles', primer conte infantil de la Càtedra Pirineus de la UdL

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nervis d’una nit de falles és el títol del primer conte infantil impulsat per la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida (UdL). Editat per la UdL, Mar Hurtado Pairés és l’autora del relat i les il·lustracions. Dimecres passat, Hurtado va oferir una lectura d’aquest conte que protagonitzen Teia, Joan i Dàlia, en el qual expliquen les emocions que senten la primera vegada que es converteixen en fallaires. Es tracta de “la primera obra d’una col·lecció destinada al públic infantil i juvenil dedicada al patrimoni immaterial del Pirineu”, va explicar el director de la Catèdra, Marc Ballester. La lectura va tenir lloc durant l’acte d’entrega dels premis als millors treballs de final de grau (TFG), de màster (TFM) i de projecte d’investigació sobre patrimoni pirinenc que atorga la Càtedra. Alegria Bigorra (Història de l’Art) va guanyar el premi de TFG (400 €) per La colònia industrial i cimentera de Xerallo a través de la conservació i catalogació d’un fons fotogràfic. Ester Pardina (Gestió en Patrimoni Documental) es va emportar 600 € del TFM per Ecomuseo Val de Chistau. I l’associació ribagorçana Som Castanesa va rebre 1.500 € pel seu projecte Memòria i patrimoni immaterial de la muntanya de Castanesa.