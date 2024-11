Paquito D'Rivera posa el fermall d'or al JazzTardor 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels millors saxofonistes i clarinetistes del món, el cubà Paquito D’Rivera, va protagonitzar ahir a l’Auditori Enric Granados de Lleida el concert de clausura del festival JazzTardor 2024. Un final d’or a una programació amb una quinzena d’actuacions des de finals d’octubre en sales de Lleida com el Cafè del Teatre, el pub Antares i l’Espai Orfeó, a més d’extensions al territori, al Castell del Remei, Guissona, la Pobla de Cérvoles i Cervera.

Paquito D’Rivera, una figura amb divuit premis Grammy a l’esquena, va estar acompanyat en un atapeït Auditori per músics com el també cubà Pepe Rivero, un dels grans pianistes del latin jazz, i Juan Sebastián Laverde al vibràfon, juntament amb la cantant eivissenca establerta a Madrid Ángela Cervantes.

Dijous a la nit, la penúltima cita del JazzTardor, va reunir al Cafè del Teatre una de les grans formacions actuals de jazz i de swing de la capital catalana, la Barcelona Big Blues Band, amb el carismàtic contrabaixista Ivan Kovacevic al capdavant, en una vetllada en la qual van comptar amb la participació del reconegut saxofonista britànic Ray Gelato.

El director artístic del JazzTardor, Josep Ramon Jové, va mostrar ahir la seua satisfacció davant de la “gran resposta del públic de Lleida i de fora”, que va gaudir d’una programació de “molta qualitat, en la qual els artistes han estat a l’altura”. Jové va destacar que, després de celebrar l’any passat la 30a edició del festival, aquest 2024 “era com l’any 0 de la segona època del JazzTardor”. El festival tenia un cartell en el qual van destacar noms propis com els del mateix Paquito D’Rivera i també figures en un gran moment, com el trompetista californià Jeremy Pelt, que “marca la tendència del jazz del futur”.