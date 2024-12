Els Jocs Florals dels Micropobles posen veu al món rural

Autoritats i guanyadors dels Jocs Florals, ahir a Organyà. - C. SANS

La sala Xart d’Organyà va acollir ahir l’entrega de premis de la quarta edició dels Jocs Florals dels Micropobles, certamen literari impulsat per l’Associació de Micropobles de Catalunya (que agrupa municipis de menys de mil habitants), amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Entre el mig centenar d’originals en català, en prosa i en vers, procedents de tota la geografia catalana, el concurs va distingir onze participants per unes obres que posen de relleu el món rural, també com a personatge literari, reflectint la realitat dels municipis petits de tot el país.

En poesia, Glòria Tomàs i Joan Miquel Chacón ex aequo amb Carles Jardí van guanyar en categoria adulta. La categoria juvenil va quedar deserta, mentre que en infantil es va distingir Cian Sullivan. En prosa, Jaume Parramón i Alba Escriu van triomfar en adults; Juna Riera i Víctor Márquez en juvenil, i Mariona Vidal i Noemí Font ex aequo amb Laura Parera, en infantil.

L’acte va ser presidit pel president de l’associació i alcalde de Riner, Joan Solà, que va destacar que “els Jocs Florals posen el focus en el món rural”. L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, va incidir en “la importància de promoure la cultura i la llengua catalanes”.