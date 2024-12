El Talarn Music Experience estrenarà un cap de setmana de rock amb Ramoncín i El Drogas

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Talarn Music Experience 2025 arriba amb novetats per consolidar aquest festival musical al Pirineu de Lleida. Després de 9 edicions combinant gastronomia, música i natura, el festival amplia enguany la seva oferta amb un cap de setmana dedicat al rock al setembre.

Aquesta nova experiència complementarà la proposta ja coneguda del Talarn Music Experience de juliol, que comptarà amb grups com Sopa de Cabra, Sidonie, La Ludwig Band, Rita Payès o El Pony Pisador. Al setembre, l'escenari de Lo Quiosc vibrarà amb el rock de Ramoncín, El Drogas (exlíder de Barricada), La Perra Blanco i un artista sorpresa que es revelarà pròximament.

A més, el festival organitza també les actuacions musicals de la Fira del Vi de Talarn al juny, amb grups com Los Invaders o Mark Boske. En total, el TME 2025 ofereix tres experiències per gaudir de la millor música en plena natura pallaresa:

Talarn Music Experience Lo Quiosc · 17 al 20 de juliol

La 9a edició del festival original torna als orígens amb propostes indies i pop de qualitat, com Sopa de Cabra presentant el seu nou disc "Ànima", Sidonie, Rita Payés o El Pony Pisador, entre d'altres. Les nits es completaran amb sessions de Dj's com Axel Pi de Sidonie.

Talarn Music Experience Lo Quiosc · 12 i 13 de setembre

El rock serà el protagonista d'aquesta nova experiència al setembre, amb actuacions de Ramoncín, El Drogas, La Perra Blanco i un artista sorpresa. També hi haurà espai per a bandes emergents a l'escenari San Miguel i sessions de Dj´s.

Talarn Music Experience Tasting · 7 de juny

Combinant els millors vins locals amb música en directe, el Tasting tornarà a ser un esdeveniment destacat de la Fira del Vi. Actuaran Elisa Ricci & Jaime de Burgos, Mark Boske, Los Invaders i el Dj Kasi.

Ramon Mitjana, director del festival, destaca que l'objectiu és "posar en valor el territori, Talarn i el Pallars Jussà, gràcies a la celebració de la música, la natura i la gastronomia en entorns únics". La nova aposta pel rock "ens servirà per obrir un nou capítol del nostre festival", afegeix.

El Talarn Music Experience compta amb el suport d'institucions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida o l'Ajuntament de Talarn, a més de patrocinadors com San Miguel, Royal Bliss o Carns Bastús, entre d'altres. Mitjans com Segre, Lleida TV, Enderrock i ARC col·laboren també amb el festival.