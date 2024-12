Mikel Izal, cap de cartell del Magnífic Fest de Lleida, tocarà temes mítics de la banda

El gran misteri ja ha quedat desvetllat. Les cinc ratlles, l'espai, i les següents quatre ratlles del joc per endevinar qui seria el cap de cartell del Magnífic Festival de Lleida ja té protagonista: Mikel Izal. L'exlíder de la banda Izal serà el cap de cartell de la pròxima edició del festival, que se celebrarà del 13 al 15 de juny del 2025. La notícia arriba després que el mes passat s'anunciés un altre cap de cartell, el duo Fangoria format per Alaska i Nacho Canut.

Mikel Izal presenta el seu primer disc en solitari, 'El miedo y el paraíso', publicat l'any 2023 després d'una exitosa trajectòria amb el grup Izal. El single 'El paraíso' s'ha convertit en un fenomen viral a les xarxes socials, acumulant més de 20 milions de reproduccions a Spotify. Altres temes destacats del disc són 'La fe' i 'El grito'.

Tocarà temes d'Izal?

Els seguidors de Mikel Izal es preguntaran si a Lleida podran escoltar també temes de la banda Izal o, com fan artistes com Guillem Gisbert , obvien i passen de puntetes per la seva trajectòria anterior. No serà el cas, i és que tal i com publica la web especialitzada Setlist, Mikel Izal sol tocar en directe part dels himnes que el van catapultar amb Izal. És el cas de Copacabana, El baile, Pequeña gran revolución o la lenta Pausa. Els assistents al Magnífic Fest gaudiran d'una desena de temes, segons l'estipulació que fa aquesta mateixa pàgina web. Sens dubte, serà una oportunitat única per als fans de reviure alguns dels grans èxits d'Izal de la mà del seu vocalista.

Programació del Magnífic Fest de Lleida

A poc més de sis mesos per a la pròxima edició del Magnífic Fest de Lleida, que es durà a terme del 13 al 15 de juny del 2025, els organitzadors ja han tancat la programació. Després d'anunciar el mes passat un dels caps de cartell, la banda Fangoria amb Alaska i Nacho Canut, el festival comptarà també amb el quartet barceloní d'indie-rock i electrònica Dorian; el singular duo de dance-electrònica Ladilla Rusa; la cantant, actriu, escriptora i presentadora televisiva Zahara; el pop-rock dels barcelonins Malmö 040; la banda pop catalana Elena García i l'mc i cantant lleidatà de hip-hop Valdivia.

Reconeixement al Magnífic Fest

A més de la seva destacada programació, el Magnífic Fest va rebre a Lleida el Premi ARC al millor festival de mitjà/gran format de Catalunya. Aquest guardó reconeix la qualitat organitzativa, la proposta artística i la contribució del festival a la dinamització cultural del territori.

Aquest reconeixement suposa un impuls per al festival i una motivació per continuar treballant en la mateixa línia, oferint una experiència única als assistents i posicionant Lleida com un referent en l'àmbit dels festivals musicals a Catalunya.