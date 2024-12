Tarta Relena tancarà aquest diumenge el Mil·lenari de Ponts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ponts clausurarà de manera oficial el diumenge vinent 22 de desembre els actes de commemoració del Mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere amb un concert de Tarta Relena, a l’interior de la canònica. Serà el punt final d’una celebració que s’ha prolongat durant tot un any. Els promotors van destacar ahir, en una roda de premsa per fer balanç, l’aposta del municipi per “articular una celebració molt diversa”.

Així mateix, amb l’objectiu de continuar divulgant aquest monument històric, ahir també es va presentar un audiovisual immersiu del Mil·lenari. Es tracta d’un viatge virtual per Sant Pere de Ponts que connecta el passat amb el present i que ahir mateix els assistents a l’acte van poder experimentar amb unes ulleres de realitat virtual. Quant a la clausura, tindrà lloc a les 18.00 hores amb Tarta Relena, duo que interpretarà el seu nou treball És pregunta.

L’acte inclourà la presentació del programa de celebració, el 2025, del 50 aniversari d’Amics de Sant Pere, entitat que ha vetllat per la reconstrucció i la divulgació del monument. L’acte inaugural està previst per al 20 de març amb el concert de l’Orquestra Adreví. Al seu torn, els promotors van destacar que el Mil·lenari situa Ponts “com a referència cultural” a Lleida.