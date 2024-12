Fotografia de premi de la lleidatana Anna Foix

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La fotògrafa lleidatana Anna Foix ha repetit un any després distinció en el prestigiós certamen internacional New York Photography Awards. Si l’any passat va ser guardonada amb una distinció de plata a la categoria de fotografia de carrer, en aquesta ocasió ha tornat a ser seleccionada amb una plata a la categoria de naturalesa i vida salvatge minimalista per una imatge titulada Yoga, protagonitzada per un flamenc i el seu reflex a l’aigua. La fotògrafa va mostrar a SEGRE la seua satisfacció per “aquest reconeixement en un certamen internacional al qual es presenten milers de professionals de més de mig centenar de països”. Foix va explicar que va captar aquesta imatge que es pot veure a sobre d’aquestes línies durant un dels seus freqüents viatges al delta de l’Ebre, “un espai natural que m’encanta”. Amb aquesta foto va quedar també finalista en l’últim Siena International Photo Awards.