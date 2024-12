Èxit d'usuaris i visites a l'Espai dels Canals d'Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Canals d’Urgell va donar a conèixer ahir el balanç d’un 2024 que ha permès agafar aire a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell després de la crisi provocada per la falta d’aigua de l’any passat.

Així, resulta d’allò més rellevant l’augment del nombre d’usuaris que han gaudit de les activitats organitzades per la Fundació durant aquest any, i és que més de 8.500 persones van participar en les visites guiades i les activitats escolars; en les conferències, els monòlegs humorístics i les presentacions, i en la resta de projectes afavorits per l’entitat, que van servir per atansar la tasca dels Canals d’Urgell a un miler d’usuaris més que el 2023.

La directora de la Fundació, Maribel Pedrol, va destacar també els 25 centres educatius que van portar a les instal·lacions de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell a Mollerussa un total de 2.027 alumnes entre visites guiades i activitats escolars, als quals cal sumar les sortides amb 5 centres més. Així mateix, les 125 visites guiades a l’Espai per a més de 1.400 particulars i les 13 visites organitzades a la primera casa de comportes, a Ponts, per a 400 persones.

Al capítol d’activitats, es pot subratllar les 726 persones que van presenciar alguna de les conferències de l’entitat, com també els 1.780 espectadors que van assistir als monòlegs humorístics promocionals del Pla d’Urgell. Pedrol va incidir precisament en aquesta nova iniciativa impulsada des del consell comarcal com una de les claus per entendre l’augment d’un miler d’usuaris respecte a l’any anterior. “A falta de dos actuacions més abans de tancar l’any, ja hem girat per 13 poblacions, la qual cosa representa un autèntic èxit fruit d’aproximar-nos a la comarca en clau d’humor”, va manifestar així la directora de la Fundació.

Pedrol també va atribuir part del “mèrit” de l’èxit de visites a l’Espai Cultural a la falta d’aigua de l’any passat, “que explicaria l’interès creixent per conèixer la tasca que portem a terme des dels Canals d’Urgell”.