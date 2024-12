Anglesola sona a cant coral

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coral Joia de Maig d’Anglesola va tancar ahir el seu 75è aniversari en gran. Ho va fer amb un concert que va omplir l’església de Sant Pau de Narbona i al qual va assistir el president del Parlament, Josep Rull. Aquest va destacar que la formació “és una expressió cultural i artística de primer nivell” i va afirmar que, “malgrat ser una coral amateur, és capaç d’actuar en termes professionals”. Rull va recordar que “en un dels moments més foscos” ‘[amb referència a quan va estar pres a Lledoners], “la coral es va endinsar a la presó –el setembre del 2019– per portar un esclat de llum, llibertat i dignitat”. Per culminar els seus 75 anys, la coral va estrenar la peça Cançó del grumet, composta per a l’ocasió per Josep Vila Casañas, present al concert, i inspirada en el poema homònim de Miquel Desclot. L’agrupació va estar acompanyada per l’orquestra Camerata Andreví, el pianista Marcel Fabregat i la Coral Espluguina, sota la direcció de Narcís Carcós. Altres peces que van interpretar van ser O Fortuna - Carmina Burana, de Carl Heinrich Orff, Cançó de l’instant i Laudate Dominum, també de Vila, i juntament amb la Coral Espluguina una selecció de nadales populars catalanes de Francesc Civil i peces de Bach (Si el món és ple de gebre) i Händel (Al·leluia).