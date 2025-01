Batalla de Cançons amb 35 joves artistes a Lleida

Publicat per I. GÓMEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 150 persones es van donar cita ahir als Camps Elisis de Lleida per presenciar la competició musical Batalla de Cançons, que va comptar amb 35 artistes emergents locals i procedents d’altres punts de Catalunya i d’Espanya. El certamen, organitzat per la productora El Garito, es va celebrar durant tota la tarda a les grades del parc lleidatà. La música d’estil urbà i la joventut de cantants i públic van ser les principals característiques de l’esdeveniment. Els participants i els assistents van unir les seues veus per cantar junts més d’una cançó.

Un dels organitzadors, Marc Gómez, va explicar que volien organitzar aquest esdeveniment “amb un format que està de moda a Espanya i que encara no havia arribat a Lleida”. Concretament, el concurs es va articular a través d’una fase eliminatòria en què cada artista va interpretar una cançó original. Els classificats van avançar a les rondes següents i després va tenir lloc la final. El guanyador va ser Joyas de Cubelles, seguit de Pardo de Tremp i Neber de Lleida. El primer va ser premiat amb l’enregistrament d’un videoclip professional, el segon amb la producció d’un tema i el tercer amb una samarreta exclusiva.

El jurat va valorar aspectes com la innovació, el potencial líric i les futures opcions d’èxit dels temes interpretats.