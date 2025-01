Dotze artistes homenatjaran Lo Gran Magí a Linyola

“Volem recordar totes les passions que tenia el Magí, que va ser un professional únic en el panorama circense”, assegura el Pallasso Tortelini, un dels organitzadors de la gala d’homenatge a Magí Valls Lasala, més conegut pel seu nom artístic de pallasso, Lo Gran Magí. El clown va morir el passat 2 d’agost als 48 anys a causa d’una malaltia. El dissabte 18 de gener (18.00 h) el poliesportiu de Linyola acollirà aquest acte en honor a la seua memòria, en el qual participaran una dotzena d’artistes de diverses disciplines. Entre aquests, destaca el mateix Tortelini (qui va començar al món del circ amb només 14 anys i va prendre Valls com a referent, i ara, continua amb el seu llegat), la pallassa Cristi Garbo (una de les dones pallasses pioneres a nivell internacional), el Pallasso Pepón, El Sobrino del Diablo (un cantautor satíric, per representar la vinculació de Valls amb la música rock & roll al llarg de la seua carrera), el Mag Xema (que personalitzarà la passió de Valls pel món de la màgia i el cabaret), o el Sr. Postu (amb qui va col·laborar amb nombroses iniciatives solidàries). Està previst que cada artista presenti un número de 10 minuts de durada i l’entrada serà gratuïta. Al llarg de la seua trajectòria, Valls va impulsar el projecte solidari Nepal 2552 (amb què va recaptar fons per a ONG del país) i va col·laborar amb nombrosos projectes artístics, com Zum-Zum Teatre, entre d’altres. També va ser el director artístic del festival Buuuf! d’Alcoletge, i “sempre va reivindicar la figura del pallasso tradicional, que desgraciadament s’ha anat perdent a Europa,” explica Tortelini. “El vaig conèixer amb 14 anys i va apostar per mi just quan vaig estar a punt de rendir-me. Trobar-me amb ell va ser un regal del destí”, recorda l’hereu del seu llegat.