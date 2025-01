Els premis Gaudí arranquen amb un espot rodat a Cervera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Casa Museu Duran i Sanpere, ubicada a la capital de la Segarra, és l’escenari de l’anunci dels premis Gaudí 2025, que celebraran la 17a edició el dissabte 18 de gener a Barcelona. El reconegut actor Eduard Fernández (El 47, Marco) i la jove actriu Laia Artigas (Un sol radiant, Estiu 1993) protagonitzen l’espot, que està dirigit per Pablo Álvarez.

Sota el lema Plenitud, l’anunci proposa tornar al primer moment de la història en què algú va tenir la sensació de gaudir del cine. L’Acadèmia del Cinema Català va assegurar que en un any de rècord en la versió original catalana i amb més públic a les sales, aquest leitmotiv pretén evocar “el paper dels espectadors per completar l’obra amb la seua mirada: l’obra no és plena sense públic”, van afirmar.

Els espais de la Casa Museu Duran i Sanpere “transporten els espectadors a la Catalunya de fa més d’un segle”, va apuntar l’Acadèmia. L’anunci presenta un pare (Fernández) preocupat per l’insòlit canvi de la seua filla adolescent (Artigas). “És com si el seu cos emanés una espècie d’aura estranya. Tant de bo no sigui res greu sinó tan sols una llum que l’ompli de goig i de plenitud”, es diu a l’anunci.

L’espot es va rodar el desembre passat en aquesta llar burgesa de finals del segle XIX, avui propietat de la Paeria de Cervera. Els seus orígens es remunten a la família Duran, fortament arrelada a la vida política i social del país. Allà va nàixer l’advocat, historiador i arqueòleg Agustí Duran i Sanpere (Cervera, 1887 - Barcelona, 1975), impulsor de nombroses iniciatives de protecció del patrimoni històric, artístic i cultural català. Precisament, la Generalitat commemorarà aquest 2025 el cinquantenari de la seua mort amb una sèrie d’actes d’homenatge.