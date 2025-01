Troguet presideix el CoNCAal renunciar Vinyet Panyella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptora Vinyet Panyella va presentar la seua renúncia “per motius personals” censant com a presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb efecte a 1 de gener, una vegada acabat el seu mandat de 5 anys (2019-2024). És per això que la gestora cultural lleidatana Margarida Troguet assumirà les funcions de la presidència, d’acord amb la llei del CoNCA. Troguet (Senet, 1959), gestora cultural en l’àmbit de les arts escèniques, va dirigir el Teatre de l’Escorxador de Lleida des del 1998 fins al 2015. Tant la vicepresidenta com la resta de membres del plenari –Jordi Font, Tania Safura Adam, Jaume Ayats, Salvador Casals i Núria Iceta– estan en funcions des del 19 de juliol i “continuen treballant amb normalitat” en els projectes de la institució, a l’espera que el Parlament nomeni nous membres o renovi el seu mandat per uns altres 5 anys. El CoNCA va agrair a Panyella la seua dedicació “amb la vocació i la passió d’una persona que estima la cultura per sobre de totes les coses”.

Per la seua part, la fins ara presidenta va assenyalar que “tanco l’etapa que vaig iniciar el juliol del 2019, que ha estat complexa, intensa i evolutiva, amb satisfacció per la feina feta” i va afegir que “ara m’esperen projectes creatius i d’investigació, des del meu compromís vital amb la cultura i el país”.