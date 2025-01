El Músiques Disperses, amb dos propostes de Mèxic i l'Àfrica

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La presència a Lleida de la històrica banda mexicana de rock Los Dug Dug’s, en la seua primera actuació a Europa, així com la formació Benin International Musical, originària d’aquest petit estat de l’Àfrica occidental i que fusiona els ritmes tradicionals de la seua terra amb afrobeat, gòspel, rap, jazz i rock, seran dos dels atractius de la divuitena edició del festival neofolk Músiques Disperses MUD, del 14 al 16 de març. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, i el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez, van encapçalar ahir la presentació del cartell de l’esdeveniment al Cafè del Teatre, un dels tres escenaris que acolliran, juntament amb el Teatre de l’Escorxador i la Llotja, la desena de concerts previstos al festival. Bosch va destacar que el MUD arriba a la seua majoria d’edat com un referent al sud d’Europa, “un pont entre el folk més tradicional i el més transgressor amb una programació que no deixa ningú indiferent”. Per la seua part, Vàzquez també va valorar que el festival s’hagi convertit en “un referent de la música folk a nivell nacional i estatal, que atreu nombrós públic de fora de Lleida”.

La presentació de la programació va incloure, així mateix, la del cartell i logotips, obra de l’estudi lleidatà de disseny gràfic SopaGraphics. Un dels seus responsables, Xavi Hosta, va explicar que “hem volgut plasmar conceptes com singularitat i fusió propis d’aquest festival a través d’un animalari d’espècies úniques”. Per la seua part, el tècnic de música i festes de la Paeria i responsable de la programació del MUD, Xavi Roma, va desgranar les diverses propostes musicals de la nova cita del festival, que arrancarà el 14 de març amb l’actuació a la Llotja del cantautor madrileny Depedro, com ja va avançar l’organització al desembre. El mateix dia, el MUD oferirà un doble concert al Cafè del Teatre, amb els barcelonins Filipin Yess presentant el seu segon disc, Blues Paradise, i l’aranesa Alidé Sans, amb el seu últim treball, Arraïtz.

El dissabte 16, la jornada central del MUD, comptarà amb un ampli ventall de propostes, des de concerts vermut al pati del Teatre de l’Escorxador (Raquel Lua i Natros Sols) fins a la cita al Cafè del Teatre amb Los Dug Dug’s i els madrilenys Mohama Saz, passant pels murcians Maestro Espada, presentant al Teatre de l’Escorxador el seu primer disc, de títol homònim. I el diumenge 16 arrancarà amb el barceloní Martín Puig i Ponent Roots, abans de la clausura al Cafè del Teatre amb la banda de Benín.