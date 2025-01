La Panera, entre les seus d'un projecte artístic del ministeri de Cultura

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre d’Art Contemporani La Panera de Lleida és un dels 24 equipaments culturals de l’Estat inclòs en la primera edició dels Ajuts a la creació, investigació i producció de projectes culturals en residència Tabaquera, que convoca el ministeri de Cultura.

Aquest programa de residències artístiques està dirigit a creadors, investigadors o gestors de la cultura, espanyols, o estrangers, residents en el país, sense límit d’edat. El projecte es desenvoluparà en un centre d’una província diferent de la de residència del candidat, que gaudirà d’una beca de manutenció amb una dotació mensual de 1.300 euros, amb una durada màxima de 10 mesos. Es finançarà fins a un màxim de 20.000 euros per projecte per produir-lo.

També hi ha previstos ajuts per a transport de materials i desplaçaments. Juntament amb la Panera, també seran residències artístiques equipaments com Fabra i Coats i L’Hangar de Barcelona, Lo Pati d’Amposta, el Centro de Arte y Naturaleza CDAN d’Osca, la Fundació Miró de Palma de Mallorca o La Casa Invisible de Màlaga.