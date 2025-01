Presentació dels actes de l'Any Lluís Virgili a l'Orfeó de LleidaCedida per l'IEI.

Un total de quinze actes commemoraran durant tot aquest 2025 el centenari del naixement de Lluís Virgili i Farrà, músic i pedagog lleidatà i un dels grans referents de la cultura i el cant coral a Catalunya. El programa de l'Any Virgili, que s'ha presentat aquest dimarts a l'Espai Orfeó de Lleida, se centra en la recuperació històrica, la divulgació i la participació ciutadana, i entre els actes destacats, hi ha el concert central d'homenatge al músic i pedagog que tindrà lloc el dissabte 29 de novembre a l'Auditori Enric Granados amb la participació de l'Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida, corals de les comarques de Ponent i solistes.

La quinzena d'actes de l'Any Virgili s'han presentat aquest dimarts en un acte en què hi ha participat la vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach; la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Pilar Bosch, i la directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat a Lleida, Montse Parra. També hi ha assistit Teresa Virgili, filla del músic i pedagog; Xavier Quinquillà, director executiu de la Fundació Orfeó Lleidatà; Francesc Balcells, de la Coral Maristes Montserrat; Antoni Gelonch, de la Fundació Horitzons 2050, i Montserrat Cadevall, de la Federació Catalana d'Entitats Corals-FCEC.

Teresa Virgili ha agraït que es faci un reconeixement a la figura del seu pare "perquè els seus ideals cívics i humanístics continuïn, a partir de la música, de la poesia i de l'art, per seguir defensant aquests valors". Per la seva banda, Xavier Quinquillà ha explicat que el programa tindrà quinze actes de perfils i temàtiques diferents, sobretot centrats en tres eixos: la recuperació històrica, la divulgació i també la participació ciutadana.

En la seva intervenció, Estefania Rufach ha elogiat la figura de Lluís Virgili i Farrà, no només per la seva aportació al món de la cultura catalana, sinó també per la seva contribució a la conservació de la flama del catalanisme a Lleida en temps difícils.

Per la seva banda, la regidora Pilar Bosch ha destacat "la importància de transmetre i donar a conèixer figures del passat com Virgili perquè són inspiradores", i ha valorat el "poder terapèutic i de cohesió del cant coral", del que va ser impulsor Virgili, i "els valors" que difon.

Una quinzena d'activitats

En total, l'Any Lluís Virgili inclourà una quinzena d’activitats des del febrer fins al desembre centrades en tres grans eixos: la recuperació històrica, la divulgació i la participació ciutadana.

Els actes del centenari començaran el 13 de febrer amb l'acte de presentació del llibre 'Orfeó Lleidatà. Més de 160 anys de compromís (1861-2024)', on la figura de Virgili té llum pròpia dins la llarga història d’una de les entitats culturals deganes al país, i clouran amb un esdeveniment participatiu el dia 28 de desembre amb una cantada de Nadales espontànies en el dia de la seva mort. També hi haurà altres activitats de recuperació històrica com la creació dels arxius Orfeó Lleidatà i Lluís Virgili, en el marc de l'Arxiu Municipal (el 7 de març a la Paeria), o l'exposició Lluís Virgili-Canta i estima.

Dins l'apartat divulgatiu destaca la presentació d'un llibre infantil dedicat a Virgili (16 de setembre), una taula rodona (29 de novembre) i la realització d'uns tallers escolars de cant coral. Del vessant participatiu, a banda de l'acte central i la cloenda, destaca el 'Lleida canta als museus i a Lluís Virgili' (6 d’abril a diferents museus de la ciutat) i la trobada d'alumnat dels cursos internacionals a la Seu Vella (19 d’octubre).

Els actes del centenari també inclouen tres esdeveniments d'àmbit nacional i internacional com són l'acte institucional al Parlament de Catalunya (10 de juny) i el concert del Cor Jove Mundial (25 de juliol a l'Auditori Enric Granados) i el Cicle Catalunya Coral que organitza la FCEC, enguany dedicat a Lluís Virgili i Farrà.

L'acte central del centenari tindrà lloc el dissabte 29 de novembre a les 20 h a l'Auditori Enric Granados. Serà un Concert-homenatge a Lluís Virgili i Farrà amb la participació de corals de les Terres de Lleida, entre les quals, l’Orfeó Lleidatà, Coral Shalom, Coral Maristes Montserrat i Cor de Cambra de l’AEG, entre altres, juntament amb l'Orquestra Julià Carbonell i solistes, amb una primera part on s'interpretarà el Rèquiem de G. Fauré i una segona, de caràcter participatiu que aplegarà centenars de cantaires dalt de l'escenari.

Lluís Virgili i Farrà

Lluís Virgili i Farrà (Manresa, 16 de juliol de 1925-Lleida, 28 de desembre de 2017) va ser director musical i pedagog. Establert a Lleida amb la família el 1931, es va formar musicalment a l'Escolania de Montserrat (1934-36), i des del 1953 es va fer càrrec de la direcció de l'Orfeó Lleidatà, reprenent la tasca del seu pare Antoni Virgili i Piñol, mort durant la Guerra Civil.

Des de l'entitat, va crear una veritable escola de pedagogia de la direcció i del cant coral a través, sobretot, dels cursos internacionals de cant coral i pedagogia coral, celebrats cada estiu des del 1964 durant més de trenta anys en col·laboració amb el moviment coral francès À Coeur Joie, i els cursos nacionals celebrats anualment per Nadal. En va renovar el repertori, introduint els espirituals negres i la cançó en català, tant tradicional com d'autor. Es va entregar plenament en l'art polifònic, bàsic de la música occidental. A banda de l'Orfeó, va contribuir a la revitalització i a la fundació de molts grups corals a través del Centre de Promoció Coral de les Terres de Lleida.

Diputat al Parlament de Catalunya per la coalició Convergència i Unió del 1980 al 1984, durant aquest període va ser membre de la comissió consultiva del Servei de Música de la Generalitat de Catalunya. L'any 1984 va rebre la Creu de Sant Jordi, el 1998 el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla i el 2008 la Medalla al mèrit cívic de l'Ajuntament de Lleida.