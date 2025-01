L'agenda cultural de la Seu d'Urgell, amb 60 propostes fins al juny

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu d’Urgell va presentar ahir la nova agenda cultural del 2025, que inclou seixanta propostes entre espectacles teatrals, de música i de lletres. Destaca el format nou que utilitza aquest any el consistori, amb un llibret que “ajudarà a donar més valor a totes les propostes i programació estable que proposem”, segons va destacar l’alcalde, Joan Barrera. El programa, amb actes fins al pròxim mes de juny, inclou les iniciatives de diferents entitats o equipaments, com per exemple, els de la biblioteca municipal, la llibreria El Refugi o el Cine Guiu. Arranca aquest dissabte, 1 de febrer, amb l’espectacle familiar Frederick i destaquen propostes musicals com el concert de Raquel Lúa, el 21 de febrer. La programació cultural pot consultar-se a través del web agenda.laseu.cat.

Una altra de les novetats és el descompte del 40% que l’ajuntament aplicarà a tots els estudiants de música, teatre, dansa i arts visuals (de menys de 20 anys). Les persones de més de 65 anys, les famílies nombroses, monoparentals o en situació d’atur, els grups de més de 10 persones i les persones que presentin el carnet acreditatiu de discapacitat tindran un 15% de descompte. Les entrades presencials poden comprar-se a l’oficina de Turisme Seu.