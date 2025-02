Aparten Karla Sofía Gascón de la promoció d''Emilia Pérez'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu Karla Sofía Gascón, nominada a l’Oscar a la millor intèrpret femenina i objecte d’una intensa polèmica per una sèrie de missatges xenòfobs publicats fa anys a les seues xarxes socials, assegura que no té “res a amagar” i que és víctima de l’anomenada “cultura de la cancel·lació”. Així ho assenyala en un missatge publicat al seu compte d’Instagram poc després que es fes públic que serà absent dels esdeveniments que se celebren aquests dies a Los Angeles en una setmana clau per a la decisió dels acadèmics de Hollywood, que tenen fins al 18 de febrer per emetre els seus vots. Segons informa el mitjà especialitzat The Hollywood Reporter, l’actriu “està sent eliminada de la campanya” dels Oscars d’Emilia Pérez, arran de la polèmica per les seues publicacions a les xarxes.