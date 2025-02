Cervera es rendeix a les Completes

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cant de les Completes va omplir ahir l’església gòtica de Santa Maria de Cervera amb més de 1.200 persones, en un dels actes principals de la festa major d’hivern del Santíssim Misteri. Es tracta d’una cantata religiosa i popular escrita pels mestres de capella Joan Pont i Salvador Vidal a mitjans del segle XIX. Segons Joan Riu, membre de la parròquia de Cervera, “és una de les tradicions més arrelades de la ciutat”. La 179 edició de la cantata va comptar amb 40 músics de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell i el Conservatori de Cervera, entre altres intèrprets del territori, i 120 cantaires de l’Agrupació Coral de Cervera i ciutadans del municipi, que també van voler formar part d’aquest tradicional concert. El director Xavier Puig fa 28 anys que porta la batuta de les Completes i ahir les va dirigir de nou.

Com a cantants solistes van actuar la soprano Sandra Roset, el tenor Carles Prat i el baríton Toni Marsol. A l’acte van assistir com convidats d’honor el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres personalitats polítiques i eclesiàstiques. També hi van acudir el prevere de la catedral de Solsona, Marc Majà, i altres sacerdots i membres de la comunitat eclesiàstica de Sant Ramon així com veïns del Tarròs, ja que la relíquia del Santíssim Misteri va arribar a Cervera de la mà d’un soldat d’aquesta localitat. A l’acabar la cantata, va tenir lloc el tradicional Ball de l’Àliga de Cervera, acompanyat per la Banda del Conservatori i el toc de campanes. El 2019, la festa major del Santíssim Misteri va ser declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional.