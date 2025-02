Animac, més familiar i amb realitat virtual immersiva

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, la pròxima edició de la qual se celebrarà del 20 al 23 de febrer a la Llotja de Lleida, ampliarà el denominat espai Animacrea amb més activitats i tallers destinats al públic familiar durant la jornada dominical final, entre els quals, tallers d’enquadernació, de fanzines, d’aquarel·la, d’estampació i de titelles, amb propostes creatives per a totes les edats. Així mateix, inclourà un nou espai immersiu dedicat a la creació digital en realitat virtual.

Com cada any, l’Animacrea és l’espai d’accés lliure que acull tallers, projeccions i activitats dinamitzades per universitats i escoles d’animació del territori; també amb botigues especialitzades, empreses i entitats del sector de l’animació, així com una zona de lectura i un nou espai immersiu de creació digital XR.

Com a gran novetat, Animacrea creixerà físicament amb una nova zona al foyer lateral del Teatre de la Llotja, connectat amb l’espai principal, que acollirà les activitats familiars de diumenge i el taller immersiu Open Brush, en el qual es podrà experimentar la pintura digital en 3D amb unes ulleres de realitat virtual i un programari de codi font obert.

A més, l’autora Glàfira Smith presentarà el seu còmic Trufa (17.00 hores) i també impartirà un taller de còmic documental (18.00 h).