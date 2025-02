El centre del romànic de la Vall de Boí estrena la nova museografia i una experiència de realitat virtual

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre del romànic de la Vall de Boí, a Erill la Vall, ha estrenat aquest divendres una nova museografia i una experiència de realitat virtual en el marc del projecte 'Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català'. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat l'espai després de cloure els actes de l'Any Taüll, que ha commemorat els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll a càrrec del bisbe Ramon Guillem. Precisament, Illa ha destacat el "caràcter pacifista" que va mostrar aquest bisbe al segle XII i ha opinat que, avui dia, els catalans mantenen aquest caràcter pacifista en ple segle XXI, "quan el món necessita recuperar més que mai una cultura de la pau".

En l’acte, en el que han participat la consellera de Cultura, Sònia Hernández; l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i el director general de Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs, Illa ha posat de relleu poder comptar amb símbols com aquestes dos esglésies "d’un valor extraordinari".

Conservació del patrimoni

Ha subratllat que la gestió de les institucions és un element indispensable per conservar el patrimoni: "Actualment hi ha algunes veus que posen en qüestió les institucions, que titllen les institucions d’obstacle. I no és per a res així".

"Durant 900 anys hem sabut conservar l’art romànic més innovador d’aquella època, avui un dels patrimonis culturals catalans que s’han convertit en universals", ha apuntat.

Per això, ha destacat que la conservació del patrimoni respon "a una certa manera de ser i de fer" pròpia dels catalans, compartint una profunda estima pel patrimoni i transformant-lo en generador de cohesió, en les seues paraules.

Finalment, ha assenyalat que l’Any Taüll ha estat un exemple per atansar els seus valors a la ciutadania i ha conclòs: "Els països amb més futur són els que tenen les arrels més sòlides. Tradició, modernitat i prosperitat".

Bones dades econòmiques

Durant la seva intervenció, el cap de l’Executiu també s’ha referit a les dades sobre el creixement de l’economia catalana de l’any 2024 que avui ha fet públiques l’IDESCAT.

Ha destacat que el PIB català “va créixer amb força, 4 dècimes per sobre de l’economia espanyola (3,6% davant de 3,2%), i 2,8 punts per sobre de la Unió Europea i de les principals economies del nostre entorn, com Alemanya, França o Itàlia”.

El president ha valorat que aquestes són “unes bones xifres”, que signifiquen que “generem prosperitat”. Una prosperitat, ha afegit, que “ha de servir, per exemple, per conservar el patrimoni de la Vall de Boí, o per destinar-ho al Centre del Romànic, o per dotar la comarca de l’Alta Ribagorça de més serveis, per millorar infraestructures viàries o fer altres actuacions que segueixin millorar aquesta vall”.

Al nou Centre de Romànic de la Val de Boí, a Erill la Vall, el president i la consellera de Cultura han conegut el nou projecte “Els ulls de la història”, impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Es tracta d'un projecte centrat en enfortir el caràcter social i potencial que té el patrimoni cultural català, i s’articula al voltant de 3 eixos: noves museografies als monuments, un programa pedagògic i un espai de promoció territorial al Palau Moja de Barcelona, l’“Espai Moja. Catalunya: Patrimoni viu”.

El Centre del Romànic és un dels 5 monuments on s’aplica aquest projecte, que el Govern impulsa per apropar el patrimoni cultural català i, en concret, els seus monuments, a la ciutadania. La novetat és fer-ho a través de nous relats que es transmeten des d’una visió transformadora, fent que les visites esdevinguin més atractives, inclusives i accessibles.

Els altres monuments que integren aquesta primera fase d'“Els ulls de la història”, i que ja han estat inaugurats durant el 2024, són el Conjunt Rupestre de la Roca dels Moros (El Cogul) i la Cartoixa d’Escaladei (La Morera de Montsant). El Castell de Miravet i el monestir de Sant Pere de Rodes ho faran durant el 2025.

La renovació museogràfica del Centre presenta una visió moderna i immersiva del conjunt romànic de la vall a través d'una combinació de tècniques tradicionals de museografia amb innovacions tecnològiques com la realitat virtual. El projecte “Els ulls de la història” inclou també una guia multimèdia dissenyada per al públic general i una versió per al públic familiar, pensada per descobrir les esglésies del conjunt romànic